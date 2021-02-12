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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Із запізненням на 6 годин: через негоду потяги змінили час прибуття (СПИСОК)

У п’ятницю, 12 лютого, через негоду в Україні було змінено час прибуття декількох потягів Укрзалізниці.

Із запізненням на 6 годин: через негоду потяги змінили час прибуття (СПИСОК)

Так, потяг №14 Солотвино — Київ затримається на шість годин, а потяг №142 Львів — Бахмут – на п’ять годин.

Зазначається, що пасажири потяга №14, що прямують до Дніпра і Запоріжжя, продовжать подорож на вечірнім потягом Інтерсіті+.

– Ще понад 100 пасажирів, які чекають на потяг №142 у Києві, безкоштовно перебувають у залі очікування підвищеного комфорту, – йдеться у повідомленні.

Вранці 12 лютого майже на півгодини було затримано відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород — Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів поїзда Дніпро — Трускавець.

Решта потягів Укрзалізниці прямують за злагодженим розкладом.

Джерело: Укрзалізниця

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