Коли в Києві відкриють школи та дитсадки – дата

Всі столичні школи та садочки повернуться до звичайного режиму 15 лютого.

За прогнозами синоптиків, рясні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийде морозна погода. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, тож місто повернеться до звичного ритму життя.

– Ми стежимо за ситуацією і в разі потреби будемо приймати оперативні рішення, але зараз жодних пересторог немає, і абсолютно всі заклади освіти відчинять свої двері в понеділок, – заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також в КМДА додали, що будівлі садочків і шкіл і перевірили на підключення тепла, адже очікується похолодання до -15.

Через погіршення погодних умов та збільшення кількості опадів у Києві з 11 по 12 лютого закрили школи та дитячі садочки.