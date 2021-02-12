PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Коли в Києві відкриють школи та дитсадки – дата

Всі столичні школи та садочки повернуться до звичайного режиму 15 лютого.

Коли в Києві відкриють школи та дитсадки – дата

За прогнозами синоптиків, рясні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийде морозна погода. Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, тож місто повернеться до звичного ритму життя.

Читайте
До 90 см снігу у Львові і БТРи у Рівному: Україну продовжує засипати снігом

–  Ми стежимо за ситуацією і в разі потреби будемо приймати оперативні рішення, але зараз жодних пересторог немає, і абсолютно всі заклади освіти відчинять свої двері в понеділок, – заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також в КМДА додали, що будівлі садочків і шкіл і перевірили на підключення тепла, адже очікується похолодання до -15.

Через погіршення погодних умов та збільшення кількості опадів у Києві з 11 по 12 лютого закрили школи та дитячі садочки.

Джерело: КМДА

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка