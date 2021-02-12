Нафтогаз вдвічі врізав зарплати членам наглядової ради

Компанія Нафтогаз України у 2020 році зменшила розмір оплати для членів наглядової ради в 2,1 рази – на 15,387 млн ​​грн. Порівняно з 2019 роком фінансування скоротили до 14,038 млн грн.

Згідно зі звітом про платежі Нафтогазу за 2020 рік, послуги глави ради Клер Споттісвуд обійшлися у 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена – 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Наталії Бойко – 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна – 2,069 млн грн.

Загалом у 2019 році Нафтогаз спрямував на оплату послуг членів наглядової ради 29,4 млн грн, у 2018-му сума становила 29,3 млн грн.

Премії помічникам нардепів

У грудні народні депутати отримали по 100 тис. грн на виплату премій для їхніх помічників.

У пояснювальній записці до постанови йшлося про те, що у кошторисі Ради через економію утворився надлишок. Тому депутати вирішили спрямувати кошти на стимулювання праці помічників-консультантів.