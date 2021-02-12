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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

НБУ знову послабив гривню: курс валют в Україні на 12 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 12 лютого.

НБУ знову послабив гривню: курс валют в Україні на 12 лютого

Регулятор встановив курс долара на рівні 27,84 грн/$. Американська валюта виросла на 7 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Тобто курс долара зростає вже другий день поспіль, хоча до цього він слабшав протягом семи днів.

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НБУ також послабив гривню щодо євро на 14 копійок – 33,81 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.02:

  • $1 – 27,8384 грн;
  • €1 – 33,8111 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5164 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7843 грн.

Курс валют НБУ на 12 лютого 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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