Курс валют НБУ на 12 лютого 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 12 лютого.

Регулятор встановив курс долара на рівні 27,84 грн/$. Американська валюта виросла на 7 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Тобто курс долара зростає вже другий день поспіль, хоча до цього він слабшав протягом семи днів.

НБУ також послабив гривню щодо євро на 14 копійок – 33,81 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 12.02:

$1 – 27,8384 грн;

€1 – 33,8111 грн;

1 польський злотий – 7,5164 грн;

10 російських рублів – 3,7843 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.