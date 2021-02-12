Станом на 12 лютого у світі продовжує поширюватися коронавірус, щодня фіксуються сотні тисяч нових випадків і десятки тисяч смертей. Країни борються з вірусом за допомогою карантину і вакцинації.

У п’ятницю на планеті підтвердили понад 107,2 млн випадків коронавірусу, понад 2,3 млн людей померло від хвороби.

В Україні виявили 1 262 867 випадків вірусу, за час пандемії від наслідків, викликаних коронавірусом, померло 24 174 українця.

Найскладніша епідситуація у США, Бразилії та Індії. Україна у антирейтингу поширення вірусу посідає 17 місце.

Боротьба з коронавірусом

Науковці у всьому світі створюють прилади, які допомагають виявляти вірус. Так, у Польщі розробили прилад для моментального тестування на коронавірус за диханням. А у Японії розпочали продавати набори, які дозволяють виявляти небезпечний вірус на предметах.

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Карантин у світі

Продовжують у світі дотримуватися і карантинних обмежень. Низка країн посилює заходи, наприклад, Латвія зачинила кордон. Крім того, активно обговорюються нові вимоги до носіння засобів індивідуального захисту. Людям пропонуються надягати одразу дві маски.

Вакцинація проти коронавірусу

Активно триває і процес вакцинації. Наприклад, в Угорщині пропонується видавати людям, які отримали дві дози вакцини, спеціальні сертифікати.

Україна лише готується отримати перші партії речовини. Уже після 15 лютого у країні може розпочатися імунізація проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Повівняно з осінніми місяцями 2020 року в Україні значно поліпшилася епідситуація.

За останню добу у країні зафіксували 4 773 нових випадки хвороби.

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