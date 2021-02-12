Обмеження руху вантажівок: у 10 областях зняли заборону, ще у двох діють

Державне агентство автомобільних доріг України Укравтодор зняло обмеження на рух вантажного транспорту на автодорогах у Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях.

Станом на 6.00 12 лютого все ще залишаються в силі обмеження на дорогах Волинської та Львівської областей.

Обмеження діють на дорогах Волинської області:

Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/;

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, на ділянці Володимир-Волинський – Паслівка;

Т-03-05 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип’ять – Любохини – /Т-03-08/, на ділянці с. Павлівка – смт. Локачі;

Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно.

У Львівській області з 3.20 12 лютого було запроваджено обмеження на рух вантажного транспорту на автодорогах:

М-06 Київ – Чоп, км 500 – км 567;

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, км 59 – км 113.

Також в Укравтодорі повідомили, що найбільше снігу випало у Львівській області – до 90 см. У Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях – до 15-20 см.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення працюють 1 618 одиниць техніки (у черговому режимі 493 одиниці) і 1 957 співробітників.

Негода в Україні

Через негоду в Україні у багатьох містах закрили школи та дитячі садочки.

У Львові запровадили обмеження через погіршення погодних умов. Було рекомендовано запровадити у п’ятницю вихідний день або перейти на дистанційну роботу. Школи перейшли на дистанційне навчання, але діти, яким нема з ким залишитись вдома, приходять на заняття. У садочках працювають чергові групи.

Джерело: Укравтодор