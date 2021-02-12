У Києві проходить акція протесту проти перейменування проспекту Степана Бандери. Мітингувальники прийшли під будівлю Обласного адміністративного суду міста Києва, щоб висловити невдоволення нещодавнім рішенням.

Напередодні ОАСК скасував рішення щодо перейменування проспекту Бандери. Тепер він матиме колишню назву – проспект Московський.

Протестувальники вийшли на вулицю з плакатами та вимагають скасувати перейменування та ліквідувати адміністративний суд. Серед активістів – представники політичної партії Національний корпус, ГО Сокіл та ВО Свобода.

Люди запалили фаєри, біля будівлі суду чергують правоохоронці.

Перейменування проспекту Бандери

Напередодні стало відомо про перейменування проспекту Бандери. Адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київської міської Ради.

Відповідно до нього, п’ять вулиць Києва, зокрема і проспект Бандери, отримають свої колишні назви.