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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Перейменування проспекту Бандери: мітингувальники прийшли під стіни ОАСК

У Києві проходить акція протесту проти перейменування проспекту Степана Бандери. Мітингувальники прийшли під будівлю Обласного адміністративного суду міста Києва, щоб висловити невдоволення нещодавнім рішенням.

Перейменування проспекту Бандери: мітингувальники прийшли під стіни ОАСК

Напередодні ОАСК скасував рішення щодо перейменування проспекту Бандери. Тепер він матиме колишню назву – проспект Московський.

Протестувальники вийшли на вулицю з плакатами та вимагають скасувати перейменування та ліквідувати адміністративний суд. Серед активістів – представники політичної партії Національний корпус, ГО Сокіл та ВО Свобода.

Люди запалили фаєри, біля будівлі суду чергують правоохоронці.

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Перейменування проспекту Бандери

Напередодні стало відомо про перейменування проспекту Бандери. Адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київської міської Ради.

Відповідно до нього, п’ять вулиць Києва, зокрема і проспект Бандери, отримають свої колишні назви.

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