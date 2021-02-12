Попри бажання швидше вакцинувати громадян від коронавірусу, Україна має ретельно перевіряти якість та безпечніть отриманих вакцин. Зробити це можна завдяки масштабним клінічним дослідженням на національному рівні. Особливо це стосується речовин, які отримуються з країн, що розвиваються.

Етап національного контролю якості – важлива складова у проведенні імунізації, зазначив інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов у коментарі Фактам ICTV.

– Будь-яка країна, яка себе поважає, має повинна інститути з контролю за ліками і вакцинами. Має функціонувати служба, яка перевіряє те, що завезено, відмінність між партіями, відсутність домішок і перелік інших показників. Особливо це стосується вакцин з країн, що розвиваються. Якщо країна, яка купує, не перевіряє, то у держави-виробника може бути спокуса зекономити на підготовці та доправленні партії, – зазначає Вадим Арістов.

Нині ж Рада схвалила документ, який запроваджує новий інститут екстреної реєстрації лікарських засобів. Він є прогресивним і відповідає практиці США та ЄС. Однак до переліку країн, звідки для екстреної реєстрації приймаються вакцини, додано Китай та Індію.

А в описі процедур реєстрації заборонена експертиза матеріалів реєстраційного досьє, є лише перевірка матеріалів на повноту, автентичність та відсутність розбіжностей між частинами.

– Ця стадія має бути. Так, ми маємо довіряти препаратам, затвердженим до використання у провідних країнах світу. Однак, по-перше, серед таких країн у нас вказано Китай та Індію. І, по-друге, у наших експертів можуть бути власні висновки з наданих досьє, – додає Вадим Арістов.

За його словами, загальноєвропейський регулятор схвалив вакцину від AstraZeneca до застосування для всіх громадян, а деякі європейські країни обмежили її використання для літніх людей.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні уже після 15 лютого має розпочатися вакцинація проти коронавірусу.

Нині країна очікує на перші партії вакцин.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.