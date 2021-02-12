Втрати внаслідок окупації територій в Донецькій і Луганській областях нині сягають 375 млрд грн – це без урахування вартості активів, які там знаходяться.

Такі дані експертів озвучив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії – 2030.

Якщо порівняти цю цифру з бюджетом країни на 2021 рік, то це приблизно третина кошторису України. Доходи держбюджету складають 1,84 трлн грн, а витрати передбачені в сумі 1,32 трлн грн.

Водночас, за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення окупованих територій на Сході України оцінюються в більш ніж $21 млрд.

Є дані і щодо людських втрат на Донбасі. Протягом 2020 року в результаті російської агресії загинули 50 українських військовослужбовців, ще 339 отримали поранення.

Лише за останню добу на Донбасі загинули двоє військових.