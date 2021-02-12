PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Третина бюджету України: які втрати від окупації Донбасу

Втрати внаслідок окупації територій в Донецькій і Луганській областях нині сягають 375 млрд грн – це без урахування вартості активів, які там знаходяться.

Донбас ООС

Такі дані експертів озвучив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії – 2030.

Якщо порівняти цю цифру з бюджетом країни на 2021 рік, то це приблизно третина кошторису України. Доходи держбюджету складають 1,84 трлн грн, а витрати передбачені в сумі 1,32 трлн грн.

Водночас, за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення окупованих територій на Сході України оцінюються в більш ніж $21 млрд.

Читайте
Перемир'я закінчилося, ми повинні відповідати силою: Кравчук про ситуацію на Донбасі

Є дані і щодо людських втрат на Донбасі. Протягом 2020 року в результаті російської агресії загинули 50 українських військовослужбовців, ще 339 отримали поранення.

Лише за останню добу на Донбасі загинули двоє військових.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка