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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Україна отримає від ЄІБ €50 млн на Covid-вакцини та холодильники

Україна отримає €50 млн від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин та холодильників для них.

вакцина коронавірус

Відповідну домовленість із президентом ЄІБ Вернером Хойєром підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 12 лютого в Люксембурзі.

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Шмигаль зазначив, що гроші виділять з проекту Програма розвитку муніципальної інфраструктури України.

Також ЄІБ надасть Україні €270 млн на осучаснення аеропорту Бориспіль.

За словами прем’єр-міністра, гроші спрямовані на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища.

Крім того, співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 млн у 2040 році.

Вакцинація від Covid-19

В Україні після 15 лютого має розпочатися масова вакцинація проти коронавірусу. Країна очікує на перші партії речовини у межах ініціативи COVAX.

Крім того, йдуть переговори щодо інших джерел отримання вакцини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Dreamstime

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