Станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 1 262 867 випадків коронавірусу. За останню добу захворіло 4 773 українці, зокрема 212 медичних працівників та 326 дітей.
За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло 24 174 ососби, за добу – 116.
Водночас вилікуватися вдалося 1 106 155 людям, за добу одужало 7 211 українців. За останні 24 години було проведено 40 899 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 тис. пацієнтам.
Коронавірус в Україні – поширення у регіонах
Найбільше хворих за добу зареєстровано в Івано-Франківській області (+592), на Львівщині (+373) та у Києві (+348).
- м. Київ – +348;
- Вінницька область – +307;
- Волинська область – +117;
- Дніпропетровська область – +297;
- Донецька область – +147;
- Житомирська область – +185;
- Закарпатська область – +314;
- Запорізька область – +153;
- Івано-Франківська область – +592;
- Київська область – +246;
- Кіровоградська область – +12;
- Луганська область – +52;
- Львівська область – +373;
- Миколаївська область – +150;
- Одеська область – +143;
- Полтавська область – +91;
- Рівненська область – +130;
- Сумська область – +103;
- Тернопільська область – +168;
- Харківська область – +189;
- Херсонська область – +48;
- Хмельницька область – +145;
- Черкаська область – +122;
- Чернівецька область – +243;
- Чернігівська область – +98.
Коронавірус 11 лютого
11 лютого МОЗ України повідомило про 5 039 нових випадків Covid-19, загальна кількість хворих становила 1 258 094.
За добу від коронавірусу померли 124 українці, водночас одужали 6 568.
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