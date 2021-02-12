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Факти / Україна
Людмила Богданова |

За добу на коронавірус захворіли 4 773 українці, зокрема 326 дітей

Станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 1 262 867 випадків коронавірусу. За останню добу захворіло 4 773  українці, зокрема 212 медичних працівників та 326 дітей.

коронавірус, карантин, маска

За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло 24 174 ососби, за добу – 116.

Водночас вилікуватися вдалося 1 106 155 людям, за добу одужало 7 211 українців. За останні 24 години було проведено 40 899 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 тис. пацієнтам.

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Коронавірус в Україні – поширення у регіонах

Найбільше хворих за добу зареєстровано в Івано-Франківській області (+592), на Львівщині (+373) та у Києві (+348).

  • м. Київ – +348;
  • Вінницька область – +307;
  • Волинська область – +117;
  • Дніпропетровська область – +297;
  • Донецька область – +147;
  • Житомирська область – +185;
  • Закарпатська область – +314;
  • Запорізька область – +153;
  • Івано-Франківська область – +592;
  • Київська область – +246;
  • Кіровоградська область – +12;
  • Луганська область – +52;
  • Львівська область – +373;
  • Миколаївська область – +150;
  • Одеська область – +143;
  • Полтавська область – +91;
  • Рівненська область – +130;
  • Сумська область – +103;
  • Тернопільська область – +168;
  • Харківська область – +189;
  • Херсонська область – +48;
  • Хмельницька область – +145;
  • Черкаська область – +122;
  • Чернівецька область – +243;
  • Чернігівська область – +98.

Коронавірус 11 лютого

11 лютого МОЗ України повідомило про 5 039 нових випадків Covid-19, загальна кількість хворих становила 1 258 094.

За добу від коронавірусу померли 124 українці, водночас одужали 6 568.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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