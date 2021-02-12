Станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 1 262 867 випадків коронавірусу. За останню добу захворіло 4 773 українці, зокрема 212 медичних працівників та 326 дітей.

За час пандемії від ускладнень Covid-19 померло 24 174 ососби, за добу – 116.

Водночас вилікуватися вдалося 1 106 155 людям, за добу одужало 7 211 українців. За останні 24 години було проведено 40 899 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 тис. пацієнтам.

Коронавірус в Україні – поширення у регіонах

Найбільше хворих за добу зареєстровано в Івано-Франківській області (+592), на Львівщині (+373) та у Києві (+348).

м. Київ – +348 ;

; Вінницька область – +307;

Волинська область – +117;

Дніпропетровська область – +297;

Донецька область – +147;

Житомирська область – +185;

Закарпатська область – +314;

Запорізька область – +153;

Івано-Франківська область – +592;

Київська область – +246;

Кіровоградська область – +12;

Луганська область – +52;

Львівська область – +373 ;

; Миколаївська область – +150;

Одеська область – +143;

Полтавська область – +91;

Рівненська область – +130;

Сумська область – +103;

Тернопільська область – +168;

Харківська область – +189;

Херсонська область – +48;

Хмельницька область – +145;

Черкаська область – +122;

Чернівецька область – +243;

Чернігівська область – +98.

Коронавірус 11 лютого

11 лютого МОЗ України повідомило про 5 039 нових випадків Covid-19, загальна кількість хворих становила 1 258 094.

За добу від коронавірусу померли 124 українці, водночас одужали 6 568.

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