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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Зеленський скликає РНБО через низку секретних питань

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання РНБО на Банковій через низку секретних питань.

Зеленський скликає РНБО через низку секретних питань

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України.

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання РНБО.

Воно має відбутися 19 лютого у приміщенні Офісу президента на Банковій у Києві.

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На засіданні планують обговорити низку питань, частина з яких буде розглядатися в закритому режимі.

Зеленський скликає РНБО через низку секретних питань

РНБО може ввести нові санкції

Найближчим часом РНБО може ввести нові санкції, які стосуватимуться деяких народних депутатів. Про це 5 лютого заявляв секретар РНБО Олексій Данілов.

Нові санкції будуть стосуватися як окремих фізичних, так і юридичних осіб, пов’язаних з певними людьми.

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