Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 1 268 049 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 182 нових хворих. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 889 осіб;

летальних випадків – 111;

одужало – 6 144;

здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 365 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 173 випадки;

Донецька область – 140 випадків;

Житомирська область – 234 випадки;

Закарпатська область – 485 випадків;

Запорізька область – 136 випадків;

Івано-Франківська область – 668 випадків;

Київська область – 265 випадків;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 55 випадків;

Львівська область – 329 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 183 випадки;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 114 випадків;

Сумська область – 130 випадків;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 289 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 127 випадків;

Черкаська область – 164 випадки;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 101 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 12 лютого

Для порівняння, станом на 12 лютого коронавірус в Україні зафіксовано у 1 262 867 людей. За останню добу захворіло 4 773 українці, зокрема 212 медичних працівників та 326 дітей.

Водночас вилікуватися вдалося 1 106 155 людям, за добу одужало 7 211 українців. За останні 24 години було проведено 40 899 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 тис. пацієнтам.