PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

5 182 нових випадків за добу: статистика коронавірусу в Україні 13 лютого

Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 1 268 049 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 182 нових хворих. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

коронавірус

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 889 осіб;
  • летальних випадків – 111;
  • одужало – 6 144;
  • здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
Читайте
Перевірка вакцин від Covid-19 на національному рівні: чому це важливо

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 365 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 140 випадків;
  • Житомирська область – 234 випадки;
  • Закарпатська область – 485 випадків;
  • Запорізька область – 136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 668 випадків;
  • Київська область – 265 випадків;
  • Кіровоградська область – 34 випадки;
  • Луганська область – 55 випадків;
  • Львівська область – 329 випадків;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 183 випадки;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 114 випадків;
  • Сумська область – 130 випадків;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 127 випадків;
  • Черкаська область – 164 випадки;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 12 лютого

Для порівняння, станом на 12 лютого коронавірус в Україні зафіксовано у 1 262 867 людей. За останню добу захворіло 4 773  українці, зокрема 212 медичних працівників та 326 дітей.

Водночас вилікуватися вдалося 1 106 155 людям, за добу одужало 7 211 українців. За останні 24 години було проведено 40 899 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 тис. пацієнтам.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка