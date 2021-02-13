Станом на ранок 13 лютого в Україні зафіксували 1 268 049 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 182 нових хворих. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 889 осіб;
- летальних випадків – 111;
- одужало – 6 144;
- здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 365 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 173 випадки;
- Донецька область – 140 випадків;
- Житомирська область – 234 випадки;
- Закарпатська область – 485 випадків;
- Запорізька область – 136 випадків;
- Івано-Франківська область – 668 випадків;
- Київська область – 265 випадків;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 55 випадків;
- Львівська область – 329 випадків;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 183 випадки;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 114 випадків;
- Сумська область – 130 випадків;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 127 випадків;
- Черкаська область – 164 випадки;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 101 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус 12 лютого
Для порівняння, станом на 12 лютого коронавірус в Україні зафіксовано у 1 262 867 людей. За останню добу захворіло 4 773 українці, зокрема 212 медичних працівників та 326 дітей.
Водночас вилікуватися вдалося 1 106 155 людям, за добу одужало 7 211 українців. За останні 24 години було проведено 40 899 тестувань, госпіталізація знадобилася 2 тис. пацієнтам.