Станом на 13 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 320 осіб. Загалом у столиці 131 867 хворих на Covid-19.

За останню добу 12 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 504 летальних випадки. 1 872 людини подолали коронавірус. За весь час пандемії 86 719 осіб одужали від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: