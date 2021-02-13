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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Початок вакцинації в Україні: коли можна записатися і хто робитиме щеплення

Незабаром українці зможуть записуватися на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу.

Вакцина

Про це під час спілкування з журналістами повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, запис може розпочатися вже з 1 березня. Саме тоді МОЗ отримає точну інформацію щодо місячних обсягів поставок вакцин.

Як записатися на вакцинацію в Україні

  • спеціальний сайт (його відкриття заплановано на кінець лютого);
  • сімейний лікар (через електронну чергу);
  • за телефоном контакт-центру МОЗ.

Віктор Ляшко зауважив, що запис на вакцинацію важливий для тих громадян, які не не входять до пріоритетних для щеплень групи.

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Після успішного запису на вакцинацію люди віком 18-59 років будуть вноситися в лист очікування, а віком від 60 років відразу призначатиметься час і місце вакцинації.

У співпраці з Мінцифри вивчається можливість запису через додаток Дія.

Хто робитиме щеплення

Для проведення вакцинації станом на лютий в Україні вже сформовано 347 мобільних бригад.

За словами Віктора Ляшка, загалом таких бригад буде 600: вони залучатимуться за умови збільшення обсягів поставок вакцин.

Праця мобільних бригад буде оплачуватися через Національну службу здоров’я України (НСЗУ) з розрахунку кількості проведених вакцинацій.

Згідно з планами МОЗ, служба контактуватиме безпосередньо із медзакладами, де працюють члени мобільних бригад, та координуватиме виплату заробітніх плат.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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