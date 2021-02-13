США можуть відіграти одну з ключових ролей у досягненні миру на Донбасі – Єрмак

Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі та поверненні українських територій.

Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю одного з телеканалів.

На запитання про можливе приєднання США до переговорів щодо Донбасу він зазначив:

– У нормандському форматі є чотири сторони. І приєднання когось нового до цього формату – це рішення чотирьох учасників.

Керівник Офісу президента наголосив, що представники нової адміністрації США, зокрема президент Джо Байден, віце-президент Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен, добре знають і розуміють ситуацію в Україні.

Тому, на думку Єрмака, відносини між Сполученими Штатами та Україною мають вийти на новий якісний рівень.

За його словами, сьогодні керівництво України вже має контакти з новою адміністрацією США, і вони лише розвиватимуться.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, розширення нормандського формату, зокрема приєднання до нього США, можливе лише шляхом консенсусу.

Він наголосив, що формат переговорів неможливо розширити за бажанням окремих учасників.