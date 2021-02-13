У Волинській, Івано-Франківській, Вінницькій та Рівненській областях станом на 16.00 13 грудня обмежили рух на дорогах загального значення задля ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

У Вінницькій та Рівненській області обмеження діють для всіх видів транспорту, крім спеціалізованої техніки.

Рух великовагового та великогабаритного автотранспорту обмежений:

у Волинській області на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі);

на автодорогах Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі); в Івано-Франківській області на автодорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин – Городенка);

на автодорогах Татарів-Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Снятин-Тязів (ділянка Снятин – Городенка); у Вінницькій області на автодорогах М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка Жмеринка – Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка Турбів – Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка Тиврів – Шпиків).

До розчищення снігу на дорогах країни залучили 1 700 осіб та 1 430 одиниць техніки.

Невеликий сніг спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Негода в Україні

У ніч на суботу, 13 лютого, через негоду в Україні знеструмлені 64 населених пункти в семи областях України.

Відновлюють електропостачання у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Одеській областях.