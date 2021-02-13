Президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної Ради три законопроекти.

Про це глава держави повідомив журналістам в аеропорту Бориспіль, де зустрічали українських моряків судна Stevia, звільнених з піратського полону.

Зеленський заявив що усі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК.

– Я вже підписав подання законопроекту. Там не зовсім скасування. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, через які раніше деякі судді ОАСКу могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду, – додав він.

Зеленський повідомив, що законопроекти стосуються судової гілки влади, і у понеділок, 15 лютого, вони мають стати публічними.

Президент уточнив, що обов’язково буде законопроект про Вищу раду правосуддя, на який всі давно чекали.

Напередодні Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Київської міської Ради.

Відповідно до нього, п’ять вулиць Києва, зокрема і проспект Бандери, отримають свої колишні назви.

28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов про скасування постанови щодо запровадження нового українського правопису.