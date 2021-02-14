14 лютого коронавірус підтвердили ще у 3 094 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 271 143. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.

За добу одужали 2 002 людини, повністю подолав хворобу 1 114 301 українець. У лікарні потрапили 1 917 хворих.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 24 330 хворих, за добу зафіксували 45 нових летальних випадків.

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За добу зробили 19 211 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Від початку пандемії зробили 6 540 785 ПЛР-тестувань.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Поширення коронавірусу в регіонах:

Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.

Для порівняння, 13 лютого коронавірус в Україні підтвердили у 5 182 людини. Загальна кількість інфікованих становила 1 268 049 хворих.

Від Covid-19 13 лютого померли 111 людей, одужали за добу 6 144 хворих.

Найбільше випадків виявили у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.