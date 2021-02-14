14 лютого коронавірус підтвердили ще у 3 094 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 1 271 143. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.
За добу одужали 2 002 людини, повністю подолав хворобу 1 114 301 українець. У лікарні потрапили 1 917 хворих.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 24 330 хворих, за добу зафіксували 45 нових летальних випадків.
За добу зробили 19 211 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Від початку пандемії зробили 6 540 785 ПЛР-тестувань.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 125 випадків;
- Волинська область – 78 випадків;
- Дніпропетровська область – 212 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 220 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 483 випадки;
- Київська область – 184 випадки;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 22 випадки;
- Львівська область – 164 випадки;
- Миколаївська область – 121 випадок;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 33 випадки;
- Сумська область – 87 випадків;
- Тернопільська область – 126 випадків;
- Харківська область – 93 випадки;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 121 випадок;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернівецька область – 272 випадки;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Для порівняння, 13 лютого коронавірус в Україні підтвердили у 5 182 людини. Загальна кількість інфікованих становила 1 268 049 хворих.
Від Covid-19 13 лютого померли 111 людей, одужали за добу 6 144 хворих.
Найбільше випадків виявили у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.