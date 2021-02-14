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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

На Чернігівщині чоловік заявив про вбивство, щоб копи розчистили сніг біля будинку

Житель села Грибова Чернігівській області зателефонував у поліцію і заявив, що він убив вітчима.

Поліція України

Подробиці він не розкрив, а лише сказав, щоб направили до нього наряд поліції та спецтехніку, пояснивши, що через сніг легкові автомобілі не доїдуть.

До чоловіка приїхав наряд поліції, який з’ясував, що вбивства таки не було. Чоловік просто був незадоволений, що біля його будинку не почистили сніг. Йому здавалося, що так у нього вийде вирішити цю проблему.

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На нього правоохоронці склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Йому загрожує штраф від 51 до 119 грн.

Негода в Україні

У Карпатах випало більше метра снігу та був арктичний мороз. На горі Піп Іван зафіксували мінус 27 градусів. У горах через снігопад є велика загроза сходження снігових лавин. Там погана видимість – до 50 метрів. Тому рятувальники закликають туристів туди не ходити, бо в горах нині смертельно небезпечно.

Утім це ще не кінець зими, синоптики попереджають, хоч наступного тижня снігу і не буде, температура по всій Україні понизиться до -22 градусів морозу.

Джерело: Суспільне

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