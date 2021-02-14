Негода на Прикарпатті: ДСНС допомагає медикам рятувати пацієнтів

Рятувальники ДСНС допомагають медикам надавати допомогу пацієнтам через сильну негоду на Прикарпатті.

Бійці ДСНС доправляють медиків до хворих, транспортують хворих до лікарень, а також допомагають водіям вибратись зі снігових заметів.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Зранку 14 лютого рятувальники на снігоболотоході Богун виїжджали в село Прибилів, аби транспортувати хвору людину до центральної районної лікарні.

Про допомогу також звернувся головний лікар Калуської районної лікарні. Він просив про буксирування автомобіля з кисневими балонами. Через снігові замети автомобіль не зміг самостійно транспортувати балони з киснем з інфекційної лікарні.

Негода в Україні

У Карпатах випало більше метра снігу та був арктичний мороз. На горі Піп Іван зафіксували мінус 27 градусів. У горах через снігопад є велика загроза сходження снігових лавин. Там погана видимість – до 50 метрів. Тому рятувальники закликають туристів туди не ходити, бо в горах нині смертельно небезпечно.

Утім це ще не кінець зими, синоптики попереджають, хоч наступного тижня снігу і не буде, температура по всій Україні понизиться до -22 градусів морозу.