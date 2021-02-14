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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Помер посол України в КНР Сергій Камишев

На 65-му році життя помер посол України в КНР Сергій Камишев.

Сергей Камышев

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– На 65 році життя помер посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким, – зазначив Дмитро Кулеба.

У ЗМІ пишуть, що причиною смерті став інфаркт.

Сергій Камишев помер

Що відомо про Сергія Камишева

Український дипломат Сергій Камишев народився у 1956 році в Дніпрі. З кінця 1970-х до початку 1990-х працював на керівних посадах у вугільно-добувній промисловості у Донецьку.

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У 1993 році він закінчив Дипломатичну академію МЗС РФ. Для нього це була друга вища освіта. У 1994 році Камишев почав працювати у МЗС України.

Сергій Камишев

Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії і в апараті МЗС. Зокрема, з 2004 до 2009 року він був головою українського посольства в Пекіні

У 2009-2010 роках очолював Департамент консульської служби, а з 2010 до 2014 року працював у Кабміні.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив Сергія Камишева послом України в КНР.

Померла дисидент Ольга Горинь

У Львові у віці 90 років померла Ольга Горинь – колишня політв’язень, дисидент і громадський діяч.

Вона була дружиною правозахисника, дисидента і політв’язня Михайла Гориня. Запам’яталася усім Ольга Горинь як активна учасниця підпільної боротьби ОУН та УПА.

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