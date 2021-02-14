Сергій Камишев помер

На 65-му році життя помер посол України в КНР Сергій Камишев.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– На 65 році життя помер посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким, – зазначив Дмитро Кулеба.

У ЗМІ пишуть, що причиною смерті став інфаркт.

Що відомо про Сергія Камишева

Український дипломат Сергій Камишев народився у 1956 році в Дніпрі. З кінця 1970-х до початку 1990-х працював на керівних посадах у вугільно-добувній промисловості у Донецьку.

Читайте Помер український режисер Сергій Проскурня

У 1993 році він закінчив Дипломатичну академію МЗС РФ. Для нього це була друга вища освіта. У 1994 році Камишев почав працювати у МЗС України.

Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії і в апараті МЗС. Зокрема, з 2004 до 2009 року він був головою українського посольства в Пекіні

У 2009-2010 роках очолював Департамент консульської служби, а з 2010 до 2014 року працював у Кабміні.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив Сергія Камишева послом України в КНР.

Померла дисидент Ольга Горинь