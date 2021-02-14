Сергій Камишев помер

На 65-му році життя помер посол України в КНР Сергій Камишев.
Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
– На 65 році життя помер посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам’ять і щирі співчуття близьким, – зазначив Дмитро Кулеба.
У ЗМІ пишуть, що причиною смерті став інфаркт.
Що відомо про Сергія Камишева
Український дипломат Сергій Камишев народився у 1956 році в Дніпрі. З кінця 1970-х до початку 1990-х працював на керівних посадах у вугільно-добувній промисловості у Донецьку.
У 1993 році він закінчив Дипломатичну академію МЗС РФ. Для нього це була друга вища освіта. У 1994 році Камишев почав працювати у МЗС України.
Сергій Камишев працював в українських посольствах в Єгипті, Лівані та Сирії і в апараті МЗС. Зокрема, з 2004 до 2009 року він був головою українського посольства в Пекіні
У 2009-2010 роках очолював Департамент консульської служби, а з 2010 до 2014 року працював у Кабміні.
У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив Сергія Камишева послом України в КНР.
Померла дисидент Ольга Горинь
У Львові у віці 90 років померла Ольга Горинь – колишня політв’язень, дисидент і громадський діяч.
Вона була дружиною правозахисника, дисидента і політв’язня Михайла Гориня. Запам’яталася усім Ольга Горинь як активна учасниця підпільної боротьби ОУН та УПА.