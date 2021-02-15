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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

ОАЕ збільшать інвестиції в агрокомплекс України до $2 млрд на рік

Об’єднані Арабські Емірати збільшать інвестиції в агропромисловий комплекс України у десять разів і становитиммуть до $2 млрд на рік.

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Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

 – Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі зі спадковим принцом ОАЕ. Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агрокомплекс з Україною в 10 разів за декілька років, тобто, довести до $2 млрд на рік, – зазначив Милованов.

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Україна та ОАЕ підписали контракти та меморандуми, загальна сума яких перевищує $3 млрд. Це сталося під час офіційного візиту української сторони на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Обидві країни домовились про співпрацю над інвестиційними проектами, в аграрній та оборонній сферах та над платформою для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну.

Володимир Зеленський підкреслив, що угоди з ОАЕ – це важливий крок для інвестицій в Україну з Західної Азії.

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