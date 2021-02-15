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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Ситуація повністю під контролем: Милованов про переговори України з МВФ

Українська сторона робить все можливе, щоб досягти домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Ситуація повністю під контролем: Милованов про переговори України з МВФ

Водночас у будь-якому переговорному процесі є принципові питання, пов’язані зокрема і з незалежністю державного управління. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

– Кожен відстоює свою позицію, робить це твердо. Відповідно, переговори займають час. І це нормально. Обом сторонам потрібно знайти компроміси в спільних інтересах. В цьому і полягає суть переговорів, – зазначив він.

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Разом з тим Тимофій Милованов запевнив, що Україна і МВФ постійно працюють над узгодженням позицій. Тому ситуація повністю під контролем.

– Суттєвих ризиків немає. Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова – макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна. І переговорна з МВФ, – додав Милованов.

13 лютого стало відомо, що місія МВФ в Україні завершила роботу. Але сторони поки що не домовилися про перегляд програми кредитування з підтримки української економіки Stand-by.

Попри це, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, заявив, що обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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