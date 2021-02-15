У Києві екс-нардепа судитимуть за аферу з квартирою

У Києві судитимуть двох адвокатів та нотаріуса, які підробили документи та намагалися продати державне приміщення на вулиці Банковій.

Шахраї, один з яких колишній нардеп України, використали для цього дані померлої у 2002 році літньої жінки. Чоловіки намагалися продати квартиру громадській організації за $130 тис.

Колишнього нардепа затримали при спробі укласти договір купівлі-продажу приміщення. Під час цього використовували підроблений паспорт громадянина України на чуже ім’я.

Чоловіків судитимуть за статтею 190 Шахрайство, статтею 15 Замах на кримінальне правопорушення, статтею 358 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та статтею 365-2 Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги КК України.

Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі. Квартиру передали Державному управлінню справами.

У Києві шахраї привласнили квартиру

Житель Київської області заволодів квартирою вартістю понад 1 млн грн у центрі столиці по вулиці Чорновола, що належала померлій особі.

Для цього чоловік скористався чужим паспортом та підробленим договором дарування. Таким способом підозрюваний завдав матеріальної шкоди територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини від померлої.