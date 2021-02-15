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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Українців повернуть із Занзібару: SkyUp отримала дозвіл на виліт

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на виліт з українцями, які застрягли на Занзібарі. Рейс здійснюватиметься через Анталію (Туреччина).

SkyUp

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на виліт в Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо, – заявив Криклій.

SkyUp дозволили виліт з українцями із Занзібару

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Українці на Занзібарі

Потягом трьох днів близько 180 українських туристів не могли вилетіти із Занзібару (Танзанія) через несправність літака. Про це повідомив у соцмережі один із пасажирів рейсу PQ 1972 авіакомпанії SkyUp Занзібар – Анталія – Київ Антон Ткачов.

За кілька годин технічно літак був готовий здійснити рейс. Однак для його виконання потрібно було внести зміни в маршрут та врахувати правила виконання рейсу щодо робочого часу екіпажів. А також, отримати необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинає літак.

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