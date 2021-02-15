SkyUp дозволили виліт з українцями із Занзібару

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на виліт з українцями, які застрягли на Занзібарі. Рейс здійснюватиметься через Анталію (Туреччина).
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
– Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на виліт в Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо, – заявив Криклій.
Українці на Занзібарі
Потягом трьох днів близько 180 українських туристів не могли вилетіти із Занзібару (Танзанія) через несправність літака. Про це повідомив у соцмережі один із пасажирів рейсу PQ 1972 авіакомпанії SkyUp Занзібар – Анталія – Київ Антон Ткачов.
За кілька годин технічно літак був готовий здійснити рейс. Однак для його виконання потрібно було внести зміни в маршрут та врахувати правила виконання рейсу щодо робочого часу екіпажів. А також, отримати необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинає літак.