SkyUp дозволили виліт з українцями із Занзібару

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на виліт з українцями, які застрягли на Занзібарі. Рейс здійснюватиметься через Анталію (Туреччина).

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Інформую щодо проблеми вильоту літака SkyUp із Занзібару. Від турецької сторони отримали необхідний дозвіл на виліт в Анталію і далі на Київ. Скоро всіх повернемо, – заявив Криклій.

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Українці на Занзібарі

Потягом трьох днів близько 180 українських туристів не могли вилетіти із Занзібару (Танзанія) через несправність літака. Про це повідомив у соцмережі один із пасажирів рейсу PQ 1972 авіакомпанії SkyUp Занзібар – Анталія – Київ Антон Ткачов.