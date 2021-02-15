Коронавірус в Україні 15 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок понеділка, 15 лютого, в Україні підтвердилося 1 273 475 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 2 332 особи, з яких госпіталізували – 1 145.

Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.

Традиційно для вихідних, за минулу добу було здійснено лише 13,7 тис. тестувань.

За неділю, 14 лютого, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (457) та Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), на Київщині (171) та Житомирщині (150).

Коронавірус в регіонах

Київ – 211 випадків;

Вінницька область – 142 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 106 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 113 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 457 випадків;

Київська область – 171 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 123 випадки;

Миколаївська область – 77 випадків;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 66 випадків;

Чернівецька область – 225 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.

Новий карантин в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що новий карантин в Україні вже незабаром буде ухвалено постановою Кабміну.

Новий проект карантину передбачає повторне зонування на чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона.

Щоправда, цього разу зонування поширюватиметься на цілі області, поділу на райони не буде.

Рішення про новий карантин в Україні буде ухвалено не пізніше 18 лютого.