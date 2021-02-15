Коронавірус в Україні 15 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 2 332 випадки коронавірусу за добу, госпіталізацій вдвічі менше

Станом на ранок понеділка, 15 лютого, в Україні підтвердилося 1 273 475 випадків коронавірусу.

В Україні 2 332 випадки коронавірусу за добу, госпіталізацій вдвічі менше

За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 2 332 особи, з яких госпіталізували – 1 145.

Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.

Традиційно для вихідних, за минулу добу було здійснено лише 13,7 тис. тестувань.

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За неділю, 14 лютого, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (457) та Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), на Київщині (171) та Житомирщині (150).

Коронавірус в регіонах

  • Київ – 211 випадків;
  • Вінницька область – 142 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 106 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 150 випадків;
  • Закарпатська область – 113 випадків;
  • Запорізька область – 46 випадків;
  • Івано-Франківська область – 457 випадків;
  • Київська область – 171 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 123 випадки;
  • Миколаївська область – 77 випадків;
  • Одеська область – 75 випадків;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 79 випадків;
  • Харківська область – 59 випадків;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 66 випадків;
  • Чернівецька область – 225 випадків;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

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Новий карантин в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що новий карантин в Україні вже незабаром буде ухвалено постановою Кабміну.

Новий проект карантину передбачає повторне зонування на чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона.

Щоправда, цього разу зонування поширюватиметься на цілі області, поділу на райони не буде.

Рішення про новий карантин в Україні буде ухвалено не пізніше 18 лютого.

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