Коронавірус в Україні 15 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок понеділка, 15 лютого, в Україні підтвердилося 1 273 475 випадків коронавірусу.
За останню добу небезпечну хворобу виявили ще у 2 332 особи, з яких госпіталізували – 1 145.
Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.
Традиційно для вихідних, за минулу добу було здійснено лише 13,7 тис. тестувань.
За неділю, 14 лютого, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (457) та Чернівецькій (225) областях, у Києві (211), на Київщині (171) та Житомирщині (150).
Коронавірус в регіонах
- Київ – 211 випадків;
- Вінницька область – 142 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 106 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 150 випадків;
- Закарпатська область – 113 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 457 випадків;
- Київська область – 171 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 123 випадки;
- Миколаївська область – 77 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 66 випадків;
- Чернівецька область – 225 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
Новий карантин в Україні
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що новий карантин в Україні вже незабаром буде ухвалено постановою Кабміну.
Новий проект карантину передбачає повторне зонування на чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона.
Щоправда, цього разу зонування поширюватиметься на цілі області, поділу на райони не буде.
Рішення про новий карантин в Україні буде ухвалено не пізніше 18 лютого.