Станом на понеділок, 15 лютого 2021 року, курс долара в Україні трішки зріс, НБУ встановив його на рівні 27,84 грн/1$, у п’ятницю американська валюта коштувала 27,83 грн/1$.
А ось курс євро трішки впав, 15 лютого валюта коштує 33,68 грн/1€, днем раніше він був 33,81 грн/1€.
Порівняно з гривнею польський злотий також впав у ціні.
Російський рубль також послабився.
Курс валют в Україні від НБУ на 15.02:
- $1 – 27,844 грн;
- €1 – 33,6801 грн;
- 1 польський злотий – 7,4825 грн;
- 10 російських рублів – 3,7518 грн.
Українська економіка зросте на 10%
Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду. Про це свідчать дані опитування Reuters.
Це станеться за умови, якщо український уряд продовжить послаблювати коронавірусні обмеження.