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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

Євро дешевшає: курс валют в Україні 15 лютого

Станом на понеділок, 15 лютого 2021 року, курс долара в Україні трішки зріс, НБУ встановив його на рівні 27,84 грн/1$, у п’ятницю американська валюта коштувала 27,83 грн/1$.

курс валют

А ось курс євро трішки впав, 15 лютого валюта коштує 33,68 грн/1€, днем ​​раніше він був 33,81 грн/1€.

Порівняно з гривнею польський злотий також впав у ціні.

Російський рубль також послабився.

Курс валют в Україні від НБУ на 15.02:

  • $1 – 27,844 грн;
  • €1 – 33,6801 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4825 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7518 грн.

курс валют 15 лютого 2021

Українська економіка зросте на 10%

Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду. Про це свідчать дані опитування Reuters.

Це станеться за умови, якщо український уряд продовжить послаблювати коронавірусні обмеження.

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