Станом на понеділок, 15 лютого 2021 року, курс долара в Україні трішки зріс, НБУ встановив його на рівні 27,84 грн/1$, у п’ятницю американська валюта коштувала 27,83 грн/1$.

А ось курс євро трішки впав, 15 лютого валюта коштує 33,68 грн/1€, днем ​​раніше він був 33,81 грн/1€.

Порівняно з гривнею польський злотий також впав у ціні.

Російський рубль також послабився.

Курс валют в Україні від НБУ на 15.02:

$1 – 27,844 грн;

€1 – 33,6801 грн;

1 польський злотий – 7,4825 грн;

10 російських рублів – 3,7518 грн.

Українська економіка зросте на 10%

Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 року після п’яти послідовних кварталів спаду. Про це свідчать дані опитування Reuters.

Це станеться за умови, якщо український уряд продовжить послаблювати коронавірусні обмеження.