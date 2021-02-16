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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

За минулу добу, 15 лютого, майже на усій території проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Неподалік Славного збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

Поблизу населеного пункту Світлодарськ, бойовики здійснили провокаційні обстріли з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 16 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрати на Донбасі

14 лютого троє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої. За цим фактом ДБР розпочало розслідування.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за ст. 425 (Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) КК України.

Президент України Володимир Зеленський після поїздки до ОАЕ провів нічну нараду, під час якої дав 10 днів на розслідування підриву трьох українських військових на Донбасі та доручив перевірити всі вибухові пристрої у зоні проведення ООС.

Джерело: Штаб ООС

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