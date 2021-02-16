Станом на вівторок, 16 лютого 2021 року, Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,96 грн/1$. Порівняно з понеділком долар зріс, а гривня здешевшала, днем раніше курс був 27,84 грн/1$.
Курс євро також зріс, 16 лютого валюта коштує 33,92 грн/1€. У понеділок курс був 33,68 грн/1€.
Польський злотий порівняно з гривнею також зріс.
Додав у ціні і російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 16.02:
- $1 – 27,9671 грн;
- €1 – 33,9297 грн;
- 1 польський злотий – 7,5671 грн;
- 10 російських рублів – 3,8146 грн.
Курс долара в Україні
Попри те, що курс долара в Україні постійно коливається, експерти вважають, що найближчим часом він навряд перевищить позначку 30 грн/1$.
Американська валюта утримуватиметься приблизно на одному й тому ж рівні.
Детальніше про курс долара в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.