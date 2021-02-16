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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Долар та євро здорожчали: курс валют в Україні 16 лютого

Станом на вівторок, 16 лютого 2021 року, Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,96 грн/1$. Порівняно з понеділком долар зріс, а гривня здешевшала, днем ​​раніше курс був 27,84 грн/1$.

Курс валют в Украине

Курс євро також зріс, 16 лютого валюта коштує 33,92 грн/1€. У понеділок курс був 33,68 грн/1€.

Польський злотий порівняно з гривнею також зріс.

Додав у ціні і російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 16.02:

  • $1 – 27,9671 грн;
  • €1 – 33,9297 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5671 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8146 грн.

Курс 16 лютого

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Курс долара в Україні

Попри те, що курс долара в Україні постійно коливається, експерти вважають, що найближчим часом він навряд перевищить позначку 30 грн/1$.

Американська валюта утримуватиметься приблизно на одному й тому ж рівні.

Детальніше про курс долара в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

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