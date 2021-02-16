Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 16 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 308 людей. Всього у столиці 132 468 випадків зараження на Covid-19.
Хто захворів
- 175 жінок віком від 20 до 85 років;
- 121 чоловік віком від 20 до 85 років;
- 4 дівчинки віком від 8 до 17 років;
- 8 хлопчиків від 6 до 16 років.
47 пацієнтів госпіталізували до лікарні. 11 летальних випадків від коронавірусу. Загалом у Києві померли 2 532 людей. 938 осіб подолали хворобу (загалом 88 377 людей вилікувалися від захворювання).
Найбільше випадків коронавірусу виявили в Дарницькому (91), Деснянському (61) та Дніпровському (39) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.