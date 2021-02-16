Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 16 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 308 людей. Всього у столиці 132 468 випадків зараження на Covid-19.

Хто захворів

175 жінок віком від 20 до 85 років;

121 чоловік віком від 20 до 85 років;

4 дівчинки віком від 8 до 17 років;

8 хлопчиків від 6 до 16 років.

47 пацієнтів госпіталізували до лікарні. 11 летальних випадків від коронавірусу. Загалом у Києві померли 2 532 людей. 938 осіб подолали хворобу (загалом 88 377 людей вилікувалися від захворювання).

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Дарницькому (91), Деснянському (61) та Дніпровському (39) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: