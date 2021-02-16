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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Летальних випадків стало більше: за добу в Україні 3 143 нові випадки Covid-19

В Україні на коронавірус станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

коронавирус

За минулу добу подолали хворобу 6 189 осіб, загалом – 1 122 968 українців. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 150 осіб, за весь час пандемії – 24 542.

Здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Кількість хворих у регіонах: 

  • м. Київ – 308 випадків;
  • Вінницька область – 210 випадків;
  • Волинська область – 95 випадків;
  • Дніпропетровська область – 85 випадків;
  • Донецька область – 60 випадків;
  • Житомирська область – 18 випадків;
  • Закарпатська область – 204 випадки;
  • Запорізька область – 95 випадків;
  • Івано-Франківська область – 621 випадок;
  • Київська область – 136 випадків;
  • Кіровоградська область – 20 випадків;
  • Луганська область – 26 випадків;
  • Львівська область – 115 випадків;
  • Миколаївська область – 55 випадків;
  • Одеська область – 127 випадків;
  • Полтавська область – 149 випадків;
  • Рівненська область – 88 випадків;
  • Сумська область – 7 випадків;
  • Тернопільська область – 67 випадків;
  • Харківська область – 131 випадок;
  • Херсонська область – 6 випадків;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 99 випадків;
  • Чернівецька область – 343 випадки;
  • Чернігівська область – 28 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 лютого на коронавірус в Україні захворіли 2 332 особи. За весь час пандемії підтвердилось 1 273 475 випадків коронавірусної інфекції.

За останню добу госпіталізували – 1 145 українців. Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.

За минулу добу було здійснено лише 13,7 тис. тестувань.

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