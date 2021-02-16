В Україні на коронавірус станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

За минулу добу подолали хворобу 6 189 осіб, загалом – 1 122 968 українців. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 150 осіб, за весь час пандемії – 24 542.

Здійснено тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 114).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Кількість хворих у регіонах:

м. Київ – 308 випадків;

Вінницька область – 210 випадків;

Волинська область – 95 випадків;

Дніпропетровська область – 85 випадків;

Донецька область – 60 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 204 випадки;

Запорізька область – 95 випадків;

Івано-Франківська область – 621 випадок;

Київська область – 136 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 26 випадків;

Львівська область – 115 випадків;

Миколаївська область – 55 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 149 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 131 випадок;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 343 випадки;

Чернігівська область – 28 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 лютого на коронавірус в Україні захворіли 2 332 особи. За весь час пандемії підтвердилось 1 273 475 випадків коронавірусної інфекції.

За останню добу госпіталізували – 1 145 українців. Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.

За минулу добу було здійснено лише 13,7 тис. тестувань.