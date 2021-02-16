В Україні на коронавірус станом на 16 лютого захворіли 1 276 618 осіб. За останню добу було виявлено 3 143 нові випадки зараження. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.
За минулу добу подолали хворобу 6 189 осіб, загалом – 1 122 968 українців. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 150 осіб, за весь час пандемії – 24 542.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.
Кількість хворих у регіонах:
- м. Київ – 308 випадків;
- Вінницька область – 210 випадків;
- Волинська область – 95 випадків;
- Дніпропетровська область – 85 випадків;
- Донецька область – 60 випадків;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 204 випадки;
- Запорізька область – 95 випадків;
- Івано-Франківська область – 621 випадок;
- Київська область – 136 випадків;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 26 випадків;
- Львівська область – 115 випадків;
- Миколаївська область – 55 випадків;
- Одеська область – 127 випадків;
- Полтавська область – 149 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 7 випадків;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 131 випадок;
- Херсонська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 99 випадків;
- Чернівецька область – 343 випадки;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Коронавірус в Україні
Станом на 15 лютого на коронавірус в Україні захворіли 2 332 особи. За весь час пандемії підтвердилось 1 273 475 випадків коронавірусної інфекції.
За останню добу госпіталізували – 1 145 українців. Одужало за вчора понад 2,4 тис. пацієнтів, летальних випадків – 62.
За минулу добу було здійснено лише 13,7 тис. тестувань.