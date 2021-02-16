Лікар приймав по Skype: у Києві швидка врятувала жінку під час домашніх пологів

У Дарницькому районі столиці бригада швидкої допомоги рятувала 26-річну породіллю, яка вирішила народжувати вдома.

Пологи приймав лікар по Skype. Медиків викликав чоловік породіллі.

– Немовля народилося недоношеним на 36 тижні. Мати на обліку жіночої консультації не перебувала, – зазначили у Центрі екстреної медичної допомоги.

У Центрі наголосили, що народжувати жінкам вдома не заборонено законодавством України, проте варто розуміти всі можливі наслідки таких пологів.

За словами акушера-гінеколога Київського міського пологового будинку №6 Наталі Яремчук, до її лікарні щонайменше двічі на місяць привозять жінок, які вирішили народжувати вдома.

– Жінок, на щастя, ми поки не втрачали, а з дітьми було різне – і смерті, і каліцтва, – зазначила Яремчук.

Смерть породіллі в Рівному

23 січня рівнянка померла в місцевому пологовому будинку, куди її доправили після домашніх пологів. У жінки почалася масивна кровотеча та лише через півтори години для неї викликали швидку допомогу.

У квартирі під час пологів перебували чоловік породіллі, її сестра та духовний наставник.

Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення, де через годину вона померла.