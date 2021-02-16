Pfizer подала документи на реєстрацію своєї Covid-вакцини в Україні

Компанія-розробник вакцини проти коронавірусу Pfizer подала документи на реєстрацію своєї речовини в Україні.
Про це під час онлайн-конференції американо-української ділової ради 16 лютого 2021 року заявив очільник МОЗ України Максим Степанов.
– Розмовляючи з вами, я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію, – оперативно повідомив новину Максим Степанов.
Після того, як компанія подала документи, її речовину зареєструють в Україні. Це відбудеться протягом кількох днів, додав міністр.
Джерело: U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)
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