В Україні планують розробити механізми підтримки вітчизняних авіаперевізників.

Таке доручення надав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль Міністерству інфраструктури.

У відомстві мають до 22 лютого 2021 року мають напрацювати рішення, які б дозволили підтримати українські авіакомпанії, які через коронавірус, запровадження карантинних заходів та значне скорочення пасажиропотоку переживають не найкращі часи.

Крім того, за словами очільника уряду, українці мають отримати доступ до якісних та дешевих авіаперевезень.

Відновлення туризму в Україні

Через пандемію коронавірусу та карантин сфера туризму не лише України, а й інших держав зазнала значних збитків.

В Україні прогнозують, що галузь відновлюватиметься щонайменше протягом двох років.

Детальніше про відновлення туризму в Україні читайте на Фактах ICTV.