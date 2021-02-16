Верховна Рада ухвалила закон №2925 про посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані. За відповідне рішення проголосували 325 народних депутатів.

Згідно з документом, тепер за керування авто напідпитку або у стані наркотичного сп’яніння буде штраф від 17 тис. грн за перший випадок з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення штраф буде 34 тис. грн із позбавлення водійських прав на три роки. За третє – 51 тис. грн штрафу з позбавленням права на водіння на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.

За третій випадок передбачена конфіскація авто.

Також збільшуються розміри штрафів за:

перевищення швидкості руху на понад 50 км/год – з 510 до 3 400 грн;

за залишення місця ДТП – з 255 до 3 400 грн з позбавленням права керування авто на 1-2 роки або без такого;

керування або передачу керування авто особою, яка не має права ним керувати, – з 510 до 3 400 грн, а за повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування авто від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення транспорту);

керування авто особою, яка була позбавлена такого права, – з 510 до 20 400 грн, а за повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування авто на від 5 до 7 років (можливе також оплатне вилучення транспортного засобу).

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Також закон дозволяє використовувати поліцейським технічні засоби відеозапису з обов’язковим долученням матеріалів відеофіксації до протоколу про адмінправопорушення.

Крім того, згідно з документом, за керування автівкою в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, можливе позбавлення волі до трьох років із позбавленням права на водіння від трьох до п’яти років.

За тяжкі тілесні ушкодження загрожуватиме позбавлення волі від трьох до восьми років.

Водночас пішоходів та велосипедистів можуть оштрафувати на 255 грн за перехід дороги у невстановленому місці.

Інші штрафи для водіїв

В Україні також заборонено керувати автомобілем без посвідчення водія. Якщо ви все ж сіли за кермо без прав або документів на авто та вас зупинила поліція, будьте готові заплатити 425 грн штрафу.

Які ще штрафи за водіння без прав в Україні передбачені – дивіться у нашому матеріалі.