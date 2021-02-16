Справа НАБУ про закупівлю вакцин негативно вплине на співпрацю з виробниками – МОЗ

Розслідування Національним антикорупційним бюро України можливих зловживань під час закупівлі вакцин проти Covid-19 негативно вплине на переговори з виробниками.

Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– До чого призводять ці нападки – наслідки торкнуться кожного українця. Україна вже втрачає довіру від виробників вакцин. Подібні ситуації руйнують репутацію нашої держави. У нас і без того досить складні переговори, щоб отримати додаткові дози вакцин. Через брудні інформаційні атаки виробники почали висловлювати небажання подальшої співпраці, – сказав він.

Міністр додав, що такі дії – це спроба зриву вакцинальної кампанії в Україні.

– Йдеться про спробу зриву вакцинальнної кампанії. А це в свою чергу нам відкриває шлях до однієї вакцини, яку нам так наполегливо пропонують. Моя позиція – не допустить на ринок України російську вакцини, – зазначив Степанов.

Міністр вважає справу НАБУ одним з інструментів інформаційної війни проти команди міністерства.

Водночас він підкреслив, що надасть в НАБУ всі необхідні документи протягом доби.

На сайті Ради громадського контролю НАБУ з’явилася інформація про те, що 3 лютого Бюро розпочало досудове розслідування можливих зловживань під час закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

Пізніше в. о. керівника САП Максим Грищук підтвердив інформацію про початок розслідування НАБУ кримінального провадження щодо закупівлі вакцини від Covid-19.

Водночас він не уточнив деталей розслідування і назв, зазначивши лише, що справу відкрили 3 лютого 2021 року. Також він не уточнив, за якою саме статтею порушено провадження.