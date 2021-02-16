Україна залишилась одна в розслідуванні катастрофи літака МАУ – Мамедов

Роботу з розслідування обставин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані не можна назвати налагодженою і скоординованою.

Таку думку висловив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

– Україна залишилася одна у своєму розслідуванні. Запити про правову допомогу виконуються місяцями. Ми розуміємо, така обставина, як пандемія, що вразила весь світ, звичайно, ускладнила навіть авіасполучення і передання матеріалів.

За словами Гюндуза Мамедова, наразі є труднощі з переданням матеріалів із Канади. Хоча українські прокурори постійно контактують з канадськими, але це мало сприяє оперативному виконанню запитів.

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Через це українська сторона навіть ініціювала візит спеціальної групи в Канаду, щоб провести особисті зустрічі з канадськими партнерами. Мамедов сподівається, що його розглянуть найближчим часом.

Тим часом днями Канада повідомила, що вивчає аудіозапис, на якому начебто міністр закордонних справ Ірану обговорює можливість того, що збиття літака МАУ було навмисним актом.

Також людина на записі стверджує, що політичне та військове керівництва Ірану можуть ніколи не розкрити правду щодо катастрофи.