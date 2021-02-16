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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Чернівців

З 25 лютого до 9 березня з Києва до Чернівців курсуватиме додатковий поїзд №249/250, який запускає Укрзалізниця на прохання пасажирів.

поїзд

Додатковий потяг до Чернівців забезпечить перевезення туристів до гірськолижних курортів в західних регіонах України, кількість яких збільшилася через сприятливі погодні умови.

Графік курсування поїзду №249/250 Київ-Чернівці-Київ:

  • відправлення з Києва 26 лютого, 1, 5, 7, 9 березня – о 15.09, прибуття до Чернівців о 08.15;
  • з Чернівців – 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19.15, прибуття до Києва о 12.30.

Придбати квитки можна в залізничних касах або онлайн.

Наприкінці 2020 року Укрзалізниця запустила новий потяг Інтерсіті+ №745/746 сполученням Київ-Славське.

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Минулого тижня через негоду в Україні було змінено час прибуття декількох потягів Укрзалізниці.

Деякі поїзди затрималися на шість-п’ять годин.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Pixabay

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