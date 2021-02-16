Укрзалізниця запустить новий додаток для купівлі квитків

Укрзалізниця створює новий додаток для купівлі електронних квитків на поїзди. Він стане доступний для пасажирів уже в 2021 році.

Новий додаток буде доступний на системах Android та iOS. Тому квитки на поїзд та супутні послуги можна буде зручно замовити через особистий телефон.

Крім того, за допомогою застосунку можна буде придбати проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.

Директор з питань інформаційних технологій АТ Укрзалізниця Володимир Рєзнік пояснив, що таким чином прагнуть максимально діджиталізувати всі сервіси для клієнтів.

Також компанія планує замінити мобільні термінали контролю документів на звичайні смартфони, які у рази дешевші.

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В Укрзалізниці зазначають, що з початку 2021 року онлайн було придбано 2 млн квитків, це 74% від загального обсягу реалізованих проїзних документів.

Нещодавно Укрзалізниця разом з Visa і Middleware запустила власний чат-бот, який працює в Telegram і Viber.

Як купити квитки на поїзд за допомогою чат-ботів у месенджерах Telegram і Viber – читайте на Фактах ICTV.