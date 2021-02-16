Потужності для зберігання вакцини Pfizer в Україні мають лише три компанії.

Водночас можливості цих компаній обмежені, адже вакцина потребує складної інфраструктури через транспортування та зберігання за надзвичайно низької температури -80 градусів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– В Україні є три компанії, здатні забезпечити такі умови зберігання, їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень. За розрахунками МОЗ, цього має вистачити для того, щоб витримувати циклічність використання та завозу нових партій, – уточнив він.

За його словами, щодо усіх інших вакцин, умови зберігання яких менш жорсткі і потребують від -8 до +8, ситуація краща.

– Є окреме держпідприємство з відповідними складськими приміщеннями, а також численні приватні компанії. Крім того, ми оновили цю інфраструктуру. Тому з точки зору збереження та логістики вакцин, ми загалом відчуваємо себе впевнено, – підсумував Шмигаль.

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 15 лютого отримав заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

У Польщі поки не знають, коли 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, які планується перепродати Києву, поставлять в Україну.