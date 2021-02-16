Літак SkyUp з українськими туристами, які три дні не могли вилетіти із Занзібару, 16 лютого близько 10.00 приземлився в Києві.

За словами пасажирів рейсу, літак спочатку приземлився в Анкарі, де вони кілька годин чекали вильоту в Україну.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Twitter, що літак з українцями на борту вилетів із острова Занзібар до Києва в ніч проти 16 лютого.

Рейс здійснювався через Анталію (Туреччина), а після дозаправки літак вирушив до Києва.

Читайте На Занзібарі застрягли голова ДМС Соколюк з нареченою Анастасією Зінченко

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі (Танзанія). Протягом трьох діб, з 13 лютого, вони не могли вилетіти додому через несправність літака.

Пасажири скаржилися на умови, в яким їм доводиться чекати вильоту.

За кілька годин лайнер був готовий здійснити рейс, проте для його виконання необхідно було внести зміни в маршрут та отримати дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинає літак.

Джерело: PavlovskyNEWS