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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Застряглі у Занзібарі українські туристи повернулися до Києва

Літак SkyUp з українськими туристами, які три дні не могли вилетіти із Занзібару, 16 лютого близько 10.00 приземлився в Києві.

SkyUp

За словами пасажирів рейсу, літак спочатку приземлився в Анкарі, де вони кілька годин чекали вильоту в Україну.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Twitter, що літак з українцями на борту вилетів із острова Занзібар до Києва в ніч проти 16 лютого.

Застряглі у Занзібарі українські туристи вилетіли до Києва

Рейс здійснювався через Анталію (Туреччина), а після дозаправки літак вирушив до Києва.

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Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі (Танзанія). Протягом трьох діб, з 13 лютого, вони не могли вилетіти додому через несправність літака.

Пасажири скаржилися на умови, в яким їм доводиться чекати вильоту.

За кілька годин лайнер був готовий здійснити рейс, проте для його виконання необхідно було внести зміни в маршрут та отримати дозвільні документи від країн, чиї кордони перетинає літак.

Джерело: PavlovskyNEWS

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