Вакцинація проти коронавірусу в Україні затримується і розпочнеться наприкінці цього тижня чи на початку наступного.

Про це під час онлайн-конференції американо-української ділової ради 16 лютого 2021 року повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Я можу впевнено заявити, що ми розпочнемо вакцинацію у лютому, але, найімовірніше, це буде кінець цього тижня або початок наступного, – уточнив Максим Степанов.

Раніше масову імунізацію збиралися розпочати в країні після 15 лютого, проте виникла затримка.

– Ми розраховували, що розпочнемо вакцинацію, виходячи з підписаних документів. Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру, – додав очільник МОЗ.

Вакцинація проти коронавірусу

Старт вакцинації проти коронавірусу в Україні залежить від постачання перших партій речовини.

Раніше вони очікувалися після 15 лютого 2021 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)