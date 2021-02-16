PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Затримка вакцинації від Covid-19 в Україні: Степанов назвав причину та нові терміни

Вакцинація проти коронавірусу в Україні затримується і розпочнеться наприкінці цього тижня чи на початку наступного.

щеплення, дифтерія, вакцинація

Про це під час онлайн-конференції американо-української ділової ради 16 лютого 2021 року повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Я можу впевнено заявити, що ми розпочнемо вакцинацію у лютому, але, найімовірніше, це буде кінець цього тижня або початок наступного, – уточнив Максим Степанов.

Раніше масову імунізацію збиралися розпочати в країні після 15 лютого, проте виникла затримка.

– Ми розраховували, що розпочнемо вакцинацію, виходячи з підписаних документів. Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру, – додав очільник МОЗ.

Читайте
Pfizer подала документи на реєстрацію своєї Covid-вакцини в Україні

Вакцинація проти коронавірусу

Старт вакцинації проти коронавірусу в Україні залежить від постачання перших партій речовини.

Раніше вони очікувалися після 15 лютого 2021 року.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S.-Ukraine Business Council (USUBC)

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору