PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Адаптивний карантин 2021: список обмежень червоної зони

З наступного тижня Україна повернеться до моделі адаптивного карантину. Кабмін визначив перелік обмежень, які діятимуть у червоній зоні карантину.

карантин в україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що обмеження залишились майже ті ж самі, що діяли під час січневого локдауну. Зокрема, забороняється:

  • робота закладів громадського харчування;
  • робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);
  • робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів;
  • робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.

Водночас продовжать працювати у червоній карантинній зоні банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

Читайте
Перелом пандемії. Чого чекати людству в боротьбі з коронавірусом в майбутньому

Рішення про запровадження червоної зони ухвалюватиме центральна комісія з надзвичайних ситуацій. Після рішення обмеження повинні запровадити на території області чи району протягом 48 годин.

17 лютого під час засідання Кабміну в Україні знову запровадили адаптивний карантин. Тобто з 24 лютого країну поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

До того часу в усіх регіонах діятимуть правила жовтої карантинної зони.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка