З наступного тижня Україна повернеться до моделі адаптивного карантину. Кабмін визначив перелік обмежень, які діятимуть у червоній зоні карантину.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що обмеження залишились майже ті ж самі, що діяли під час січневого локдауну. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);

робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.

Водночас продовжать працювати у червоній карантинній зоні банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

Рішення про запровадження червоної зони ухвалюватиме центральна комісія з надзвичайних ситуацій. Після рішення обмеження повинні запровадити на території області чи району протягом 48 годин.

17 лютого під час засідання Кабміну в Україні знову запровадили адаптивний карантин. Тобто з 24 лютого країну поділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

До того часу в усіх регіонах діятимуть правила жовтої карантинної зони.