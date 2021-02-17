Курс валют НБУ на 17 лютого 2021 в Україні

В Україні дещо здешевшали долар та євро. Станом на 17 лютого 2021 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,83 грн/$. Це на 13 копійок дешевше порівняно з вівторком, 16 лютого.

Курс євро наразі становить 33, 77 грн за одиницю – на 15 копійок дешевше порівняно з попереднім днем.

Курс валют НБУ на 17 лютого 2021

$1 – 27,83 грн;

€1 – 33,77 грн;

1 польський злотий – 7,5 грн;

10 російських рублів – 3,78 грн.

Яким буде курс долара у 2021 році

Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара становитиме 28,6 грн. Експерти Міжнародного валютного фонду очікують вартість у межах 28,12 грн.

Водночас британські аналітики припускають, що долар може коштувати в середньому 28,4 грн.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.