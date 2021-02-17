PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро знову здешевшали: курс валют в Україні 17 лютого

В Україні дещо здешевшали долар та євро. Станом на 17 лютого 2021 року Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,83 грн/$. Це на 13 копійок дешевше порівняно з вівторком, 16 лютого.

інфляція гроші

Курс євро наразі становить 33, 77 грн за одиницю – на 15 копійок дешевше порівняно з попереднім днем.

Курс валют НБУ на 17 лютого 2021

  • $1 – 27,83 грн;
  • €1 – 33,77 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5 грн;
  • 10 російських рублів – 3,78 грн.

Курс валют НБУ на 17 лютого 2021 в Україні

Читайте
Можуть бути незначні коливання: Марченко про курс гривні у 2021-му

Яким буде курс долара у 2021 році

Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара становитиме 28,6 грн. Експерти Міжнародного валютного фонду очікують вартість у межах 28,12 грн.

Водночас британські аналітики припускають, що долар може коштувати в середньому 28,4 грн.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка