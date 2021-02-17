Критична ситуація: на Львівщині лікують Covid-пацієнтів з Івано-Франківська

У Львівській області третю добу місцеві лікарні приймають Covid-пацієнтів з Івано-Франківської області через критичну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

На лікування вже прийняли семеро пацієнтів, які хворіють на коронавірус. У всіх пацієнтів стан середньої важкості та жоден з них не перебуває у реанімації. Серед них п’ятеро людей з Надвірнянського району, один з міста Івано-Франківськ та один з Івано-Франківського району.

Ще троє пацієнтів прямують з Прикарпаття до Львівської області. Усіх хворих направили до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, який розташований у місті Винники.

Через критичний стан справ в Івано-Франківській області посилили протиепідемічні обмеження до червоного рівня карантинної зони. В Україні залишається напружена ситуація з розповсюдження коронавірусної інфекції.

Коронавірус в Івано-Франківській області

У Івано-Франківській області через критичну ситуацію з коронавірусом зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях та кабінетах лікарів.

Президент України Володимир Зеленський закликав негайно відреагувати на напряжену ситуацію. В область терміново виїхав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Івано-Франківській області один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тис. населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%.

Джерело: Прес-служба ЛОДА