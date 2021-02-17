Міністерство охорони здоров’я створило сайт про вакцинацію від Covid-19 в Україні.

На порталі є вся інформація про етапи щеплення, основні групи, які вакцинуватимуть та про те, хто може вакцинуватися безкоштовно.

Також на онлайн-платформі є інформація про те, які вакцини використовуватимуться, як і де вони зберігатимуться і як буде проходити сам процес вакцинації в країні.

У МОЗ зазначили, що це перша версія порталу з основною інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору.

До кінця лютого сайт розширять додатковими розділами і мобільною версією.

Згодом портал буде розділено на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга – спеціалізовану інформацію для медиків.

Крім того, сайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинації, а всі дані оновлюватимуть в реальному часі.

На портал можна перейти за посиланням vaccination.covid19.gov.ua.

Вчора міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні затримується через труднощі логістичного та бюрократичного характеру.

Міністр сподівається, що щеплення розпочнеться наприкінці цього тижня чи на початку наступного.