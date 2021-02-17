Міністерство охорони здоров’я створило сайт про вакцинацію від Covid-19 в Україні.
На порталі є вся інформація про етапи щеплення, основні групи, які вакцинуватимуть та про те, хто може вакцинуватися безкоштовно.
Також на онлайн-платформі є інформація про те, які вакцини використовуватимуться, як і де вони зберігатимуться і як буде проходити сам процес вакцинації в країні.
У МОЗ зазначили, що це перша версія порталу з основною інформацією для громадян, зокрема з налаштуваннями для людей з порушеннями зору.
До кінця лютого сайт розширять додатковими розділами і мобільною версією.
Згодом портал буде розділено на дві частини. Одна міститиме інформацію для широкої аудиторії, а друга – спеціалізовану інформацію для медиків.
Крім того, сайт міститиме інформаційні панелі зі статистичними даними про перебіг вакцинації, а всі дані оновлюватимуть в реальному часі.
На портал можна перейти за посиланням vaccination.covid19.gov.ua.
Вчора міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцинація проти коронавірусу в Україні затримується через труднощі логістичного та бюрократичного характеру.
Міністр сподівається, що щеплення розпочнеться наприкінці цього тижня чи на початку наступного.