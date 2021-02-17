Неадекватність дій уряду, а також пряме небажання бачити проблеми і труднощі українців ставить під загрозу подальший розвиток країни і позбавляє можливості здолати наслідки наявних криз. Про це заявив лідер партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман.

Він нагадав, що 1,5 року тому Україна була державою з хорошими економічними позиціями, мала непогані економічні перспективи – як всередині, так і щодо виходу на глобальні ринки. Але за невеликий проміжок часу весь запас міцності знищено.

– Зараз ми, приміром, не долаємо пандемію та її наслідки, ми переживаємо її, – сказав Гройсман. – І коли представники влади говорять про те, що все буде нормально, я хочу відповісти – у вас може й буде нормально, а от якою ціною звичайні українці переживають і переживуть кризу? От де питання. І ніхто з влади це питання собі не ставить.

На його думку, неадекватність дій породжує нові проблеми – “не для влади, а для людей”.

Гройсман пояснив, що у промисловості нині згорнуті програми капітальних інвестицій, замість програм розвитку та підтримки підприємництва є програма кредитування 5-7-9. Але і за нею гроші під відсотки отримали лише близько 13% заявників, а загальний обсяг виданих кредитів ледь перевищує 20 млрд грн при загальних втратах бізнесу через карантини і падіння економіки в сотні мільярдів гривень.

– Із 2 млн підприємців в Україні кредити отримали близько 8 тис. – це співставна допомога?, – запитує політик. – Водночас цього року ми бачимо, що обсяг державних запозичень становитиме понад 700 млрд грн – 60% бюджету. Це борги, які додатково ляжуть на плечі всіх українців.

Гройсман вважає, що національним інтересом нині має стати створення умов, щоб українці жили в достатку, щоб бізнес почав інвестувати в свій розвиток, а отже – у розвиток країни.

– Зараз сировинні ринки пішли в ріст. Це добре. Експортери почуватимуться стабільніше, привезуть у країну більше валютної виручки. Але це тенденція на 2-4-6 місяців, і вона не вплине на створення нових робочих місць, додаткової вартості. Всередині країни однак лишається купа проблем, а адекватної програми їх подолання – немає. Це доведеться виправляти, – підсумував він.

Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман говорив раніше, що з березня 2020 року у країни був час правильно підійти до вирішення нагальних проблем у медицині, але генеральної лінії від центральної влади не було.

На його думку, у своєрідному чемпіонаті з боротьби із пандемією коронавірусу та її наслідками Україна посіла одне з останніх місць, оскільки всі необхідні рішення і дії не ухвалені або провалені.

Джерело: ATR