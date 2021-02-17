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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Справу луцького терориста Кривоша передали до суду

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо озброєного луцького терориста Максима Кривоша, який влітку минулого року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами.

максим кривош

Наразі Кривошу висунули звинувачення за 7 статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 147 – захоплення заручників;
  • ч. 1 ст. 258 – терористичний акт;
  • ч. 1 ст. 259 – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності;
  • ч. 1 і 2 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
  • ч. 1 ст. 280 – примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків;
  • ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом;
  • ст. 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом вже направили до суду.

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Захоплення заручників у Луцьку

21 липня 2020 року Максим Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус. У ньому перебували 13 пасажирів.

Він заявив, підірве автобус, якщо очільники судів, міністерств, прокуратури, парламенту не викладуть в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.

Чоловік також відкривав вогонь та стріляв у поліцейських. На щастя, ніхто не постраждав. Самого Кривоша затримали і взяли під варту.

Джерело: СБУ

Фото: УНІАН

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