Справу луцького терориста Кривоша передали до суду

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо озброєного луцького терориста Максима Кривоша, який влітку минулого року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами.
Наразі Кривошу висунули звинувачення за 7 статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 147 – захоплення заручників;
- ч. 1 ст. 258 – терористичний акт;
- ч. 1 ст. 259 – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності;
- ч. 1 і 2 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- ч. 1 ст. 280 – примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків;
- ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом;
- ст. 348 – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом вже направили до суду.
Захоплення заручників у Луцьку
21 липня 2020 року Максим Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус. У ньому перебували 13 пасажирів.
Він заявив, підірве автобус, якщо очільники судів, міністерств, прокуратури, парламенту не викладуть в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.
Чоловік також відкривав вогонь та стріляв у поліцейських. На щастя, ніхто не постраждав. Самого Кривоша затримали і взяли під варту.