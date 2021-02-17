Минулої ночі Черкаси стали найхолоднішим містом у центральній Європі. Температура повітря 17 лютого там знизилася до -29,3º.
Черкащина стала осередком холоду завдяки унікальній синоптичній ситуації – поєднанню осередку холоду зі сходу та дії антициклону із заходу за умови малохмарної та маловітряної погоди.
Попередній рекорд мінімальної температури тримався із 2003 року. Тоді стовпчики термометрів опустились до -27,5º.
За словами директора Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, таких сильних морозів у другій половині лютого не було останніх 30 років.
Синоптики прогнозували, що температура повітря вночі 17 лютого в центральних регіонах знизиться максимум до -21º.
Погода на тиждень в Україні
Погода в Україні 15-19 лютого буде морозною та сніжною. Однак, попри сильні морози, у багатьох регіонах буде сонячно.
Дивіться детальний прогноз погоди на тиждень у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Віталій Постригань
Фото: Віталій Постригань, Depositphotos