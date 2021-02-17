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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Температурний рекорд: Черкаси стали найхолоднішим містом у Європі

Минулої ночі Черкаси стали найхолоднішим містом у центральній Європі. Температура повітря 17 лютого там знизилася до -29,3º.

Мороз_холод_погода

Черкащина стала осередком холоду завдяки унікальній синоптичній ситуації – поєднанню осередку холоду зі сходу та дії антициклону із заходу за умови малохмарної та маловітряної погоди.

Попередній рекорд мінімальної температури тримався із 2003 року. Тоді стовпчики термометрів опустились до -27,5º.

За словами директора Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, таких сильних морозів у другій половині лютого не було останніх 30 років.

Погода 17.02.2021

Синоптики прогнозували, що температура повітря вночі 17 лютого в центральних регіонах знизиться максимум до -21º.

Погода на тиждень в Україні

Погода в Україні 15-19 лютого буде морозною та сніжною. Однак, попри сильні морози, у багатьох регіонах буде сонячно.

Дивіться детальний прогноз погоди на тиждень у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Постригань

Фото: Віталій Постригань, Depositphotos

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